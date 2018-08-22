وزيرة الصحة توجه بتكثيف حملات المراقبة على أماكن حفظ الأغذية وبيعها

كتب وليد عبد السلام

شن قطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بقطاع الطب الوقائي حملة مكبرة على 15 ثلاجة كبرى لحفظ اللحوم والأغذية بالجيزة، و20 مطعم بإحدى قرى الساحل الشمالى، للتأكد من سلامة اللحوم والأغذية المحفوظة، ومطابقة العاملين للاشتراطات الصحية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان إن هذة الحملة تأتى بعد تكليفات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أنه تم المرور على ثلاجات بمناطق أكتوبر وكرداسه والهرم والحوامدية والبراجيل وأبو رواش وأبو النمرس، مشيراً إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات بتلك الثلاجات أبرزها عدم وجود شهادات صحية للعاملين تثبت خلوهم من الامراض المعدية مع عدم وجود سجلات قيد للشهادات الصحية، فضلاً عن وجود مخالفات فى التعقيم والنظافة بتلك الثلاجات.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن الحملة أسفرت بالجيزة عن تحرير 66 محضر جنحة للثلاجات لمخالفة الاشتراطات الصحية بالاضافة الى إعدام كميات من الألبان واللحوم المحفوظة منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

ولفت إلى أنه تم سحب عينات من المواد الغذائية المخزنة وإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من مدى صلاحيتها، مشيراً إلى أنه إذا ثبت عدم صلاحيتها سيتم إعدام جميع الكميات من اللحوم والمواد الغذائية.

وفي محافظة مطروح، أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان انه قد تم شن حملة مكبرة على 20 مطعم باحدى قرى الساحل الشمالي بعد شكوى بعض المواطنين من اصابتهم بنزلات معوية، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن اعدام كميات من أغذية متنوعة وتحرير 4 محاضر جنحة، لافتاً إلى أنه تم سحب 20 عينة من الأغذية وارسالها للمعامل المركزية للتأكد من مدى صلاحيتها.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان انه يتم خلال الحملات فحص الأغذية والخلطات التي يتم تحضير بها الأغذية، ظاهرياً مع سحب عينات للفحص ومعرفة الصلاحية للاستهلاك الآدمي، كما يتم متابعة الاشتراطات الصحية للمنشأة الغذائية ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين .

ولفت "مجاهد" الى توجيه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتكثيف الحملات المفاجئة مع الرقابة المستمرة والدورية على أماكن بيع المنتجات الغذائية وأماكن حفظها في جميع محافظات الجمهورية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل قوة وحزم تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.