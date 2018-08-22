وزارة الصحة: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 34 حاجا

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، وفاة حالة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصبح إجمالي حالات الوفاة 34 حاجا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المتوفي هو الحاج محمد أبوضيف إسماعيل بديوى، 71 عاما، توفى إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية داخل المشاعر، وتم نقله الى المستشفى.

وأشار "مجاهد" الى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.