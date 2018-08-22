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هيئة كبار العلماء السعودية تشيد بدور القوات المسلحة للمملكة فى حفظ أمن الحجاج

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:29 م
هيئة كبار العلماء السعودية تشيد بدور القوات المسلحة للمملكة فى حفظ أمن الحجاج الأمن السعودى
كتبت ريهام عبد الله
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أشادت هيئة كبار العلماء السعودية، بالدور الإنسانى لضباط وأفراد القوات المسلحة السعودية، ومساعدتهم للحجاج وخصوصا كبار السن منهم، فقالت "أبناؤنا العسكريون - فى ظل توجيهات قيادتنا الحكيمة - يرسمون صورا مشرقة؛ فبجانب قيامهم بمهمتهم الأساس فى حراسة الأمن والمحافظة على سلامة الحجاج؛ نرى من خدمتهم ومساعدتهم وعطائهم لحجاج بيت الله الحرام ما يشعرنا بالاعتزاز بهم، والدعاء لهم..اللهم اجزهم خيرًا".

ورسم ضباط وأفراد القوات المسلحة السعودية، ملحمة عظيمة فى تنظيم الحدث الدينى الأكبر للمسلمين، وهو الحج إذ تتولى القوات المسلحة السعودية، مهمة تأمين مراسم الحج وحفظ النظام، والحفاظ على الأمن وسلامة الحجاج، كدور أساسى لهم.

وعلى الرغم أن دور الضباط يتمثل فى الحفاظ على الأمن والنظام، إلا أن أفراد القوات المسلحة السعودية ضربوا مثال عظيم على المستوى الإنسانى، إذ تحول مشهد مساعدة الضباط للحجاج، مشهد معتاد فى مراسم الحج كل عام، ومساعدتهم لضيوف الرحمن تحول لطقس دائم فى مهامهم.

الأمن السعودى

الأمن السعودى

 

القوات المسلحة السعودية
القوات المسلحة السعودية

 

تأمين الحجاج
تأمين الحجاج

 

قوات تأمين الحج
قوات تأمين الحج
هيئة كبار العلمااء
هيئة كبار العلمااء

 


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