ننشر تفاصيل تحقيقات النيابة العامة فى قضية رشوة مدينة الشروق

كتب أحمد حسنى

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية فى 20 يونيو الماضى، عن القبض على 5 قيادات بجهاز مدينة الشروق بتهمة الرشوة من قبل شركة نظافة خاصة، وأحالت الهيئة القضية للتحقيق لنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة.

"اليوم السابع" يكشف تفاصيل القضية من داخل تحقيقات النيابة بعد زيادة عدد المتهمين لـ7، عقب القبض على 2 من موظفى شركة النظافة بتهمة دفع الرشوة.

فى البداية ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، و 2 مشرفين بالجهاز، ومدير أمن جهاز مدينة الشروق، ومدير الصرف الصحى، بتهمة تلقى الرشوة من شركة نظافة خاصة لتسهيل إجراءات التعاقد معها داخل الجهاز، وإنهاء بعض المستخلصات للشركة داخل الجهاز.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على 2 من موظفى شركة النظافة أحدهما مدير التعاقدات بالشركة، بتهمة دفع الرشوة.

واجهت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، المتهمين بالتهم الموجهة لهم وبالتسجيلات الصوتية التى تم تسجيلها للطرفين بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، وأنكر المتهمون جميعًا تهمة تلقى الرشوة، كما أنكر موظفو شركة النظافة دفع أى مبالغ على سبيل الرشوة.

وأوضحت تحقيقات النيابة، قيام مسئولى شركة النظافة بدفع مبلغ مالى لم يتم تحديده، لمسئولى جهاز مدينة الشروق لإنهاء بعض التعاملات داخل الجهاز والمدينة، كما توصلت التحقيقات لقيام مسئولى شركة النظافة بوضع مبلغ الرشوة داخل سيارة مسئولى الجهاز وعدم تسليمهم المبلغ وجهًا لوجه، وهو ما تم تأكيده بعد القبض على المتهمين دون المبلغ المالى المتفق عليه بين المتهمين.

وأمرت النيابة بإرسال جميع التسجيلات الصوتية للمتهمين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للتأكد من بصمة الصوت الخاصة بالمتهمين وإعداد تقرير عن مدى صحة البصمة الصوتية المسجلة للمتهمين.

وقد أخلت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدى سبيل المتهمين، قبل أن تستأنف النيابة على قرار الإخلاء، ليتم تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

وأكد مصدر، أن التقرير الذى سيعده اتحاد الإذاعة والتليفزيون، سيوضح بشكل كبير خيوط القضية خاصة بعد إنكار جميع المتهمين للتهم الموجهة لهم.

وقد قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود حمدى، تجديد حبس 7 متهمين من قيادات جهاز مدينة الشروق 15 يومًا، لاتهامهما بتقاضى الرشوة.

وكان ضباط هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقوا فى 20 يونيو الماضى القبض على 5 من قيادات جهاز مدينة الشروق؛ على رأسهم نائب رئيس الجهاز، ومسئول إدارة الأمن ومهندس التشغيل والصيانة ومسئول النظافة وموظف آخر، كما تم ضبط 2 آخرين أحدهم مدير من مسئولى شركة للنظافة.

يأتى ذلك ضمن ضربات الرقابة الإدارية القاسمة لمسئولى أجهزة المدن الجديدة ومسئولى الشركات التى تعمل مع الأجهزة الحكومية عبر المزادات والمناقصات.