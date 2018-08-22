مقتل 6 مقاتلين سنة فى هجوم انتحارى بشمال العراق

رويترز

قالت الشرطة العراقية إن هجوما انتحاريا استهدف منزل نائب سابق أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 من قوات عشائرية وإصابة 7 آخرين ، ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم لكن تنظيم داعش ينشط فى تلك المنطقة.

وقال العقيد خليل الصحن مدير شرطة الشرقاط لرويترز ، إن هجوما انتحاريا بحزام ناسف استهدف منزل النائب السابق عدنان الغنام فى قرية أسديرة بقضاء الشرقاط شمال تكريت.

وقال إن الهجوم "أسفر عن مقتل 6 وإصابة 7 من سرية مرابطة تابعة للحشد العشائرى لواء 51" وهم مقاتلون سنة يدعمون الحكومة فى حربها ضد تنظيم داعش.

وانتزعت قوات الأمن العراقية المدعومة من الولايات المتحدة ومقاتلون عشائريون السيطرة على الشرقاط من قبضة التنظيم في 2016.