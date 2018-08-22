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مقتل شخص فى انفجار سيارة اصطدمت بمبنى مجلس مدينة بيمل بهولندا

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:45 م
مقتل شخص فى انفجار سيارة اصطدمت بمبنى مجلس مدينة بيمل بهولندا الشرطة الهولندية
كتب محمد جمال - وكالات
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أفادت الشرطة الهولندية بانفجار سيارة إثر اصطدامها بمبنى مجلس مدينة بيمل فجر الأربعاء، ونشوب حريق كبير ومقتل سائق السيارة، فيما لم ترد أى أنباء ترجح أن يكون الحادث عملا إرهابيا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع فى تمام الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلى،  مضيفة أن أسطوأنه غاز كانت فى السيارة وأن الآنفجار نجم عنها.

وأكدت أن الحادث لم يتسبب بسقوط ضحايا بين من كانوا فى المبنى، لافتة إلى أن المبنى المنكوب سيبقى مغلقا ليوم وأحد على الأقل لحين ترميمه.

 

 


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