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مصرع طيارين أردنى وأمريكى إثر سقوط طائرة تدريبية فى تكساس

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:54 ص
مصرع طيارين أردنى وأمريكى إثر سقوط طائرة تدريبية فى تكساس طائرة عسكرية
أ ف ب
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أعلن الجيش الاردنى فى بيان الأربعاء مصرع طيار أردنى وآخر أمريكى إثر سقوط طائرة مروحية تدريبية فى ولاية تكساس فى الولايات المتحدة.

ونقل البيان عن مصدر مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله أن "الملازم أول الطيار احمد الخوالدة استشهد نتيجة تعرض طائرته العمودية من نوع ليتل بيرد لحادث سقوط".

وأوضح ان الطائرة سقطت "خلال رحلة تدريبية فى ولاية تكساس فى الولايات المتحدة" مضيفا أن "طيارا أميركيا توفى فى الحادث معه". وأشار المصدر إلى "تشكيل هيئة تحقيق مشتركة من الجانبين الأردنى والأمريكى للوقوف على أسباب الحادث".

 


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