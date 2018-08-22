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مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لعبه بدراجة فى إمبابة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:39 ص
مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لعبه بدراجة فى إمبابة مصرع طفل صدمته سيارة أرشيفية
كتب - بهجت أبو ضيف
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لقي طفل مصرعه بإمبابة، حيث صدمته سيارة أثناء قيادته دراجة مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

تلقى المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد نقل طفل يدعي " مهند.ع " يبلغ من العمر 10 سنوات إلى المستشفى مصابا بعدة كسور وكدمات مما أسفر عن مفارقته الحياة. 

وبإجراء التحريات تبين أن الطفل أثناء لهوه بدراجة هوائية صدمته سيارة ميكروباص مما أسفر عن مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد السيارة المتهم،  وأخطرت النيابة للتحقيق. 


 


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