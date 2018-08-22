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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:37 م
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مصرع طفلة إثر انهيار سور منزل عليها فى سوهاج

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:51 م
مصرع طفلة إثر انهيار سور منزل عليها فى سوهاج انهيار سور منزل فى سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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شهدت قرية القرامطة دائرة مركز سوهاج، منذ قليل، انهيار سور نتج عنه وفاة طفلة عمرها 13 سنة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام بمعرفة الأهالى.

كان اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد انهيار سور بدائرة المركز ووفاة طفلة فى الحال.

بالفحص تبين من تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث، والمقدم على الصغير، رئيس مباحث المركز، بوفاة الطفلة منة ناصر 13 سنة، عقب انهيار سور خاص بأحد المنازل، الذى تصادف وجودها بجواره، مما نتج عنه وفاتها، وتم نقل الجثة بمعرفة الأهالى إلى مستشفى سوهاج العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة لتتولى التحقيق.


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