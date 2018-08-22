مصرع شاب وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالدقهلية

الدقهلية - محمد حيزة

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 4 آخرين فى حادث تصادم بين 4 دراجات بخارية، على طريق أشمون الرمان ميت الخولى بمنية النصر.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 دراجات بخارية على طريق أشمون الرمان ميت الخولى، ووجود متوفى ومصابين نتيجة الحادث.

وانتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف، برئاسة العميد فتحى الصاوى مأمور مركز شرطة منية النصر، والرائد أحمد ثروت رئيس المباحث إلى مكان البلاغ، حيث تبين حدوث تصادم بين 4 دراجات بخارية، ومصرع "محمد يسري عبد الرؤوف" 17 سنة.

كما أسفر الحادث عن إصابة 4 آخرون، وهم "أحمد حمدي محمد" 18 سنة، و"محمود وفيق محمد" 18 سنة، و "محمد حامد محمد" 15 سنة، و "أحمد أمين فوزي" 18 سنة.

فيما تم نقل الجثمان، لمشرحة مستشفى منية النصر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة بالواقعة.