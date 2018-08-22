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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:18 م
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مدير ناسا متفائل بعد اكتشاف مياه على سطح القمر

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:42 م
مدير ناسا متفائل بعد اكتشاف مياه على سطح القمر مسبار لوكالة ناسا
رويترز
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قال جيم بريندنستين، مدير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، إن وجود مياه على سطح القمر مفتاح نجاح محاولات الإنسان من جديد لاستكشاف القمر وبشكل مستدام.

وقال، لتلفزيون رويترز فى مقابلة فى واشنطن أمس الثلاثاء بعد يوم من إزاحة ناسا الستار عن نتائج تحليلها للبيانات التي جمعتها سفينة فضاء هندية من القمر "نعلم أن هناك مئات مليارات الأطنان من المياه المتجمدة على سطح القمر".

ونًشرت النتائج، يوم الاثنين، وهى المرة الأولى التي يؤكد فيها علماء وجود مياه فى مئات من المناطق القطبية على سطح القمر.

وهذا الاكتشاف له آثار على جهود عودة البشر للقمر للمرة الأولى منذ نصف قرن. ووجود مياه لا يعد فقط مصدرا قيما للشرب وإنما أيضا لإنتاج المزيد من وقود الصواريخ ومصدرا للأكسجين.

وتحدث بريندنستين عن نحو "مئات مليارات الأطنان" من المياه المتجمدة التى قال إنه من المعروف الآن إنها متوفرة على سطح القمر. ولكن ما زال هناك الكثير الذي لم يعرف بعد.

 

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