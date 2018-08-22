مديرية أمن القاهرة تضبط مليونا و153 ألف صاروخ ألعاب نارية قبل ترويجها

كتبت ــ دينا الحسينى

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط 1,153,310 صاروخ ألعاب نارية قبل بيعها بالأسواق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد شنت حملة أمنية مكبرة استهدفت المتاجرين ومحرزى الألعاب النارية بدوائر أقسام شرطة المدينة، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 3 قضايا اتجار بمضبوطات بلغت 1,153,310 صاروخ ألعاب نارية .

وشملت الحملات ضبط "محمد.أ.م" 24 سنة بائع بدائرة قسم شرطة الجمالية حال تواجده بمخزن ألعاب نارية ملكه يحتوى على 1,150,000 صاروخ ألعاب نارية بقصد الاتجار، وضبط "محمد.أ.س" 31 سنة لا يعمل بدائرة قسم شرطة الزيتون وبحوزته 2800 صاروخ ألعاب نارية بقصد الاتجار، وضبط "خالد .ص.ح" 33 سنة بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته 510 صواريخ ألعاب نارية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.