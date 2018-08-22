video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محامى القس الأمريكى المحتجز بتركيا سيقدم التماسا للمحكمة الدستورية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:17 م
محامى القس الأمريكى المحتجز بتركيا سيقدم التماسا للمحكمة الدستورية القس الأمريكى المحتجز فى تركيا أندرو برانسون
رويترز
إضافة تعليق

قال محامي القس الأمريكى الذى يخضع للمحاكمة فى تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب إنه يعتزم تقديم التماس إلى المحكمة الدستورية سعيا للإفراج عن موكله آندرو برانسون بعد أن رفضت محكمة أدنى درجة هذا الالتماس الأسبوع الماضى.

ويعد برانسون محور خلاف بين تركيا والولايات المتحدة فاقم من أزمة انهيار الليرة التركية وأثرت على الأسواق العالمية. وظل القس الأمريكى الذى عاش 20 عاما فى تركيا محتجزا لمدة 21 شهرا بتهم إرهابية ينفى ارتكابها. وهو الآن تحت الإقامة الجبرية بمنزله.

وقال المحامى إسماعيل جيم هالافورت فى تصريحات نقلتها صحيفة حريت التركية وأكدها لرويترز "فور تأكيد رفض المحكمة العليا كتابة، سنقدم التماسا للمحكمة الدستورية".

وأضاف أنه بمجرد استنفاد جميع الوسائل القانونية المحلية فسيقدم الدفاع، إذا اقتضت الضرورة، التماسا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال "يحدونا الأمل بالنسبة للمحكمة الدستورية لكن إذا رُفض (الالتماس) هناك، فسنتجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دون تردد".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمريكا ترفض عرضا تركيا للإفراج عن القس مقابل إعفاء "هالك بنك" من الغرامات

ترامب يؤكد لا تنازل مع تركيا بشأن الإفراج عن القس الأمريكى المحتجز لديها

شاهد لحظة إطلاق النار على السفارة الأمريكية فى تركيا

القس الأمريكى

أندرو برانسون

تركيا

الولايات المتحدة

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة