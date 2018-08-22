محافظ القليوبية يعلن توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة خلال عيد الأضحى

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، عن توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ بيع السلع الاستهلاكية، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين ولضمان توافر تلك السلع خلال فترة عيد الأضحى المبارك باستمرار.

وشدد المحافظ، على مديرية التموين بتوفير كافة السلع التموينية، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات توريد المواد البترولية، لتوفير كافة مستلزمات المحافظة خلال أيام العيد.

وأصدر المحافظ تعليمات لمديرية الصحة وبالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى، باتخاذ عدد من الإجراءات والتى جاءت على النحو التالى:-

- تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

- عرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى مثل التموين والطب البيطري والصحة ضمن حملات مشتركة لتشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

- التأكد من التزام العاملين بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية ويحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، وكذلك التأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقتها للمواصفات وسحب عينات منها وإرسالها للمعامل.

- المرور على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها واتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

- مراقبة سيارات نقل اللحوم والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

- تشديد الرقابة على الباعة الجائلين والتأكد من أن معروضاتهم من الأغذية صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط المحظور منها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين لتطبيق القرار 707 لسنة 1967 م فى هذا الشأن.