محافظ القليوبية يعلن تقدم 120 ألف شخص للفحص بحملة فيروس سي منذ انطلاقها

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أنه بلغ عدد المترددين على المستشفيات بالقليوبية للتحليل لمرض فيروس سي حوالى 120 ألف مواطن، وقامت مديرية الصحة بعمل حملات للكشف على المواطنين واكتشاف الحالات المصابة بفيروس سي وصرف العلاج لهم، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي "مصر خالية من فيروس سي 2020".

ووجه المحافظ بتوفير جميع الأدوات اللازمة للفحص للاكتشاف المبكر لهذا المرض وكذا توفير العلاج وصرفه للمرضى بأقصى سرعة والمتابعة المستمرة للحالات المرضية، مشيرا إلى أنه تم إجراء جميع أعمال التنسيق مع وزارة الصحة بشأن توفير كافة المتطلبات لتنفيذ الحملة وفحص جميع مواطنى المحافظة من خلال قوافل طبية تجوب جميع القرى والمدن والكفور والعزب بالتنسيق مع الوحدات الصحية والوحدات المحلية.

ووجه المحافظ، مديرية الصحة بتسهيل أعمال الحملة مع ضرورة التنويه لجميع المواطنين عن الحملة من خلال وسائل الإعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى خاصة مع تواجد الحملة من خلال قوافل تجوب الشوارع والميادين الرئيسية بمدن وقرى المحافظة المختلفة.

وأشار إلى أن حملة القضاء على فيروس سي تستهدف الفئة العمرية من 18 عام فأكثر وهى الفئة العمرية المسموح بعلاجها طبقا لبروتوكول العلاج العالمى، مضيفا أنه من المقرر إجراء تحليل للكشف على الأجسام المضادة لفيروس سي ومن يثبت إيجابيته يتم تحويله لإجراء تحليل PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، مضيفاً بأنه من يثبت إصابته بفيروس سي يتم صرف العلاج له فى نفس يوم تاريخ ظهور النتائج بالمجان.