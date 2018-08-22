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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:43 م
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محافظ الشرقية يقيل مدير مستشفى مشتول السوق المركزى لتقصيره فى العمل

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:00 م
محافظ الشرقية يقيل مدير مستشفى مشتول السوق المركزى لتقصيره فى العمل محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، القرار رقم 10745 لسنة 2018م بإنهاء تكليف الدكتور عبد العزيز فتحى عبد القادر من العمل بوظيفة مدير مستشفى مشتول السوق المركزى، وعودته للعمل بمديرية الشئون الصحية على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية، وذلك بسبب عدم تواجد مدير المستشفى أو نائبه خلال أيام العيد وتردى حالة النظافة داخل المستشفى بالإضافة إلى سوء مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ الدكتور محمد فكرى عبد الباقى محمد مدير الإدارة الصحية بمشتول السوق للقيام بتسيير أعمال مدير مستشفى مشتول السوق المركزى بجانب عمله لحين الإعلان عن شغلها قانوناً.

وذكر بيان، أن محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لوكيل وزارة الصحة بضرورة انتظام العمل داخل المستشفيات العامة والمركزية بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض والنوبتجية بالمستشفيات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمواطنين وللمترددين على المستشفيات.

وبناءً على تعليمات المحافظ وأثناء المرور الميدانى لوكيل وزارة الصحة بثانى أيام عيد الأضحى على مستشفى مشتول السوق المركزى لمتابعة العمل وتنفيذ خطة الطوارئ بالمستشفى تلاحظ غياب أطباء دون تقديم إذن أو عذر قانونى ونقص فى أعداد أعضاء الهيئة التمريضية بالمستشفى وخاصة بقسم الاستقبال والطوارئ وذلك بالمخالفة لتعليمات رفع درجة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى، بالإضافة إلى الإهمال وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى بالمستشفى كما تلاحظ الفوضى والزحام الشديد بالمستشفى رغم تواجد أفراد أمن المستشفى وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ وأشر بإنهاء تكليف مدير المستشفى.


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