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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:47 م
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محافظ الشرقية يتابع العمل بالمستشفيات وتعديات علي الأرضى الزراعية بالعيد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:59 م
محافظ الشرقية يتابع العمل بالمستشفيات وتعديات علي الأرضى الزراعية بالعيد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أطمئن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، من مدير مديرية الصحة علي سير وانتظام العمل داخل المستشفيات العامة والمركزية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض والنوبتجية بالمستشفيات خلال أجازة عيدالأضحى المبارك لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمواطنين وللمترددين علي المستشفيات .
 
وأوضح محافظ الشرقية ، أنه تزامناً مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مستشفيات المحافظة وأقسام الطوارئ والاستقبال لتقديم أفضل خدمة صحية وعلاجية للمترددين على المستشفيات خلال إجازة العيد .
 
كما أصدر المحافظ  تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح بالتعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال اجازة العيد وإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال المخالفين مشدداً علي ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف ورديات العمل بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والنظافة العامة في الشوارع والميادين ورفع الاشغالات ، والمرور بصفة دورية علي الأسواق والمنشآت الغذائية وثلاجات حفظ الأطعمة لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين .
 
وأشاد محافظ الشرقية بدور رجال الأمن في تأمين المنشآت العامة والحيوية بنطاق دائرة المحافظة وكذلك التواجد المروري المكثف لرجال المرور بمختلف الشوارع والميادين لإعادة الإنضباط في الشارع وتيسييرالحركة المرورية .
 
 

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