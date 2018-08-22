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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:53 م
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متحدث باسم أردوغان: تصريحات بولتون دليل على استهداف اقتصادى لتركيا

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:51 م
متحدث باسم أردوغان: تصريحات بولتون دليل على استهداف اقتصادى لتركيا الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
رويترز
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قال متحدث باسم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن تصريحات مستشار الأمن القومى الأمريكى بخصوص وضع اقتصاد تركيا هى دليل على أن الإدارة الأمريكية تستهدف شريكا لها فى حلف شمال الأطلسى فى إطار حرب اقتصادية.

وقال المتحدث إبراهيم كالين فى بيان مكتوب ردا على مقابلة أجراها جون بولتون مع رويترز إن سياسات الإدارة الأمريكية فى الآونة الأخيرة تتعارض مع المبادئ الأساسية لحلف شمال الأطلسى ومع قيم الحلف.

كما انتقد المتحدث باسم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ما وصفه بعدم اكتراث الولايات المتحدة بالعملية القانونية فى تركيا مضيفا أن واشنطن أدلت بتصريحات وقدمت مطالب تعسفية فى قضية القس المحتجز أندرو برانسون.

وفى بيان لرويترز دعا إبراهيم كالين الولايات المتحدة لاحترام استقلال القضاء التركى فى واحد من أشد ردود أنقرة حتى الآن على الانتقادات الموجهة لها بسبب احتجاز برانسون.

وقال كالين "حكم القانون يسرى فى تركيا وقضية أندرو برانسون مسألة قانونية. هناك عملية قانونية مستمرة مرتبطة بهذا الشخص".

وأضاف "قطعا نجد أن عدم اكتراث الولايات المتحدة، التى تطرح مطالب معينة، بالعملية القانونية غير مقبول".


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