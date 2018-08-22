مبيعات الذهب عيار 18 تسيطر على سوق الصاغة واستقرار أسعار جميع الأعيرة

كتب إسلام سعيد

شهد سوق الصاغة المصرى خلال ثانى أيام عيد الأضحى اقبال كبير على شراء الذهب خاصة عيار 18 لأنه ذات أشكال متعددة.

وفى هذا الإطار قال مهدى عبد الفتاح - تاجر ذهب- وعضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن هناك إقبال على شراء الذهب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، خاصة الأسبوع الماضي عقب نزول سعر الذهب عيار 21 لأدنى من 600 جنيها للجرام.

وكانت أسعار الذهب سجلت الأسبوع الماضي انخفاضات متتالية ليسجل الذهب تراجع كبير ليبلغ سعره 592 جنيها للجرام من الذهب عيار 21 لكن الأسعار صعدت على مدار يومى الاثنين والثلاثاء بما قيمته 8 جنيهات.

وفى سياق متصل، أكد شريف فايق عضو شعبة المعادن الثمينة، أن هناك اقبال على شراء الذهب عيار 18 فى ظل توافر تشكيلات وأطقم متنوعه منه ولأنه أفضل الأنواع التى تصلح كهدايا خلال المواسم والاعياد.

وبشأن مبيعات الأعيرة الأخرى، قال فايق ل"اليوم السابع" إن عيار 21 يباع بصورة جيدة لكن خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك اقبال كبير على شراء الذهب عيار 18 خاصة فى ظا ارتفاعات الأسعار خلال الأشهر الماضية.

يشار إلى أن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 -8- 2018 سجلت استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة بعد ارتفاع الأسعار أمس بقيمة 3 جنيهات.

تجار فى سوق الصاغة أكدوا أن أسعار الذهب لن تواصل الاستقرار عند هذا الحد خلال الأيام القليلة المقبلة فى ظل اتجاه صعودى لسعر أوقية الذهب عالميا لتقترب من حاجز 1200 دولار .

وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو العيار الرئسى في مصر حوالي 601 جنيها فيما سجل سعر عيار 18 حوالى 515 جنيهاً وبلغ سعر عيار 24 حوالى 687 جنيها للجرام.

وتسجل أوقية الذهب 1196 دولار مرتفعة حوالى 9 دولارات منذ أمس ليتعافى الذهب بعد موجة كبيرة من الانخفاضات طوال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب فى سوق الصاغة المصري ويزن 8 جرامات من الذهب عيار 21 حوالي 4808 جنيها حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى فى فروق أسعار المصنعية، والتى تختلف من جواهرجى إلى أخر لكن سعر الجرام نفسه لا يتغير بين كافة محافظات القطر المصرى.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، إن هبوط أسعار الذهب الأيام الماضية أدى إلى انتعاش حركة المبيعات وكذلك تحرك السوق بعد فترة كبيرة من الركود، لافتاً إلى أنه لا يمكن التكهن باستمرار الاسعار عند هذا الحد وقد ترتفع الايام المقبلة مع صعود أوقية الذهب نتيجة انخفاض المعروض من المعدن النفيس عالمياً.

وأضاف لـ " اليوم السابع" أن مبيعات الذهب خلال احتفالات عيد الأضحى ساهمت أيضا بصورة ملحوظة فى تحريك المياة الراكدة فى سوق الذهب وانتعاش المبيعات