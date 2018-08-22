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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:46 ص
خالد صلاح
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مؤشر نيكى اليابانى يغلق مرتفعا بدعم أسهم التكنولوجيا

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:55 ص
مؤشر نيكى اليابانى يغلق مرتفعا بدعم أسهم التكنولوجيا أسهم - صورة أرشيفية
رويترز
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أغلق المؤشر نيكى للأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الأربعاء، بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا التى اقتفت أثر مكاسب نظيرتها الأمريكية، لكن قطاع الاتصالات شهد تقلبا بفعل أنباء عن أن الحكومة تريد خفض رسوم المحمول.

وزاد المؤشر نيكى القياسى 0.64 % لينهى الجلسة عند 22362.55 نقطة، بعد تراجعه لفترة قصيرة فى أوائل التعاملات.

وحققت أسهم قطاع التكنولوجيا أداء متفوقا، حيث صعد سهم أدفانتست كورب 1.6% وطوكيو إلكترون 2.4%.

وربحت أسهم شركات التصدير، إذ ارتفع سهم هوندا موتور 1.9% وكوماتسو 2.4%.

على الجانب الآخر، شهدت أسهم كبرى شركات الاتصالات اللاسلكية فى اليابان، كيه.دي.دي.آي كورب وإن.تي.تي دوكومو ومجموعة سوفت بنك، تقلبات خلال جلسة اليوم.

وواصل بعض تلك الأسهم الهبوط بعدما قال مصدر كببر بوزارة الاتصالات لرويترز، إن اليابان تهدف إلى إجبار شركات الاتصالات اللاسلكية على خفض الرسوم الشهرية ووقف الربط بين تكلفة الهواتف الذكية والخدمات اللاسلكية.

وأغلقت أسهم كيه.دي.دي.آي منخفضة 1.9% بينما تراجعت أسهم إن.تي.تي دوكومو 0.6%، لتقلص خسائرها بعدما هبطت بما يصل إلى 3.3% فى أوائل التداولات.

ونزلت أسهم سوفت بنك 3.1% في أوائل التعاملات، لكنها أغلقت مرتفعة 1.3%. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.77% ليغلق عند 1698.37 نقطة.


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