video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كسر ماسورة مياه فى حى الزاوية الحمراء وحملة نظافة لرفع مخلفات ذبح الأضاحى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:41 م
كسر ماسورة مياه فى حى الزاوية الحمراء وحملة نظافة لرفع مخلفات ذبح الأضاحى كسر ماسورة بحى الزاوية الحمراء
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء، حدوث كسر بماسورة قطرها 600 مم بشارع مرفق المياه بمنطقة أميرية البلد، وتم التوجيه بإصلاح الماسورة فورا، وإعادة الشيء لأصله، وردم الحفرة وترميم الطريق.
 
وفى سياق أخر، أكد رئيس حى الزاوية الحمراء، تم المرور على المحاور الرئيسيه والفرعية لنطاق الحى والتأكد من رفع مخلفات الذبح ومخلفات القمامة وتفريغ صناديق الـ20 متر والـ1متر من القمامة، والمرور على محطات المناوله للتأكد من رفع المخلفات عن طريق الحاويات الخاصة بشركه النظافة المسئولة عن نظافة الحى.
 
وأوضح عبد الحميد أن الحى يتابع باستمرار شكاوى المواطنين من خلال غرفة عمليات الحى والغرفة المركزية بالمحافظة والعمل على حلها خاصة خلال عيد الأضحى المبارك. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. سقوط شجرة أمام مجمع سينما جلاكسى بمصر القديمة

القاهرة

الزاوية الحمراء

المياه

مخلفات الذبح

عيد الاضحي

اخبار القاهرة




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة