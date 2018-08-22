كسر ماسورة مياه فى حى الزاوية الحمراء وحملة نظافة لرفع مخلفات ذبح الأضاحى

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء هشام عصمت عبد الحميد رئيس حى الزاوية الحمراء، حدوث كسر بماسورة قطرها 600 مم بشارع مرفق المياه بمنطقة أميرية البلد، وتم التوجيه بإصلاح الماسورة فورا، وإعادة الشيء لأصله، وردم الحفرة وترميم الطريق.

وفى سياق أخر، أكد رئيس حى الزاوية الحمراء، تم المرور على المحاور الرئيسيه والفرعية لنطاق الحى والتأكد من رفع مخلفات الذبح ومخلفات القمامة وتفريغ صناديق الـ20 متر والـ1متر من القمامة، والمرور على محطات المناوله للتأكد من رفع المخلفات عن طريق الحاويات الخاصة بشركه النظافة المسئولة عن نظافة الحى.

وأوضح عبد الحميد أن الحى يتابع باستمرار شكاوى المواطنين من خلال غرفة عمليات الحى والغرفة المركزية بالمحافظة والعمل على حلها خاصة خلال عيد الأضحى المبارك.