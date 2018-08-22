قلعة قايتباى تستقبل 4 آلاف زائر فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

أكد محمد متولى ، مدير منطقة الآثار الإسلامية بالاسكندرية، أن قلعة قايتباى قد استقبلت 4 آلاف زائر و 150 سائح أجنبى فى اليوم الثانى من عيد الأضحى المبارك.

و أشار فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " الى أن قلعة قايتباى قد حققت أعلى معدلات الاقبال هذا العام فى العيد موضحا أن نسبة الاقبال كانت متوسطة ف بداية اليوم و لكن زاد معدل الاقبال ، و من المتوقع وفق نسب الاقبال للأعوام الماضية الوصول الى نحو خمسة آلاف زائر يومي.

و أكد محمد متولى أنه تم تنظيم دوريات للمفتشين والإداريين والحراس طوال أيام العيد وتكليف مجموعة من المفتشين للشرح للوفود الرسمية والرحلات المدرسية عمل صيانة شاملة لدورات المياه لتوقع اعداد كبيرة.