video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن إضافة فئات جديدة لبرنامج التأهيل التربوى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:00 ص
قطاع المعاهد الأزهرية يعلن إضافة فئات جديدة لبرنامج التأهيل التربوى الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على
إضافة تعليق

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه وفى إطار دعم العاملين بالأزهر من المدرسين فقد خاطب رئيس القطاع الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن إضافة فئات جديدة للبرتوكول المشترك بين الأكاديمية وقطاع المعاهد الأزهرية لبرنامج التأهيل التربوى، وذلك لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من العاملين بالأزهر.

 

والفئات الجديدة المضافة للبرتوكول هي: • المعلمون المساعدون المتعاقدون أو المعينون فى وظيفة أخصائى تدريس ثالث من الحاصلين على مؤهلات عليا غير تربوية، الإخصائيون (الاجتماعى – النفسى – التكنولوجي) وأخصائى صحافة وإعلام وأمناء المكتبات، الشاغلون لوظيفة تعليمية بعد العمل بقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته بوظيفة مدرس مادة ثالث.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور وفيديو.. بدء تسجيل رغبات الكليات الأزهرية غدا وحتى الخميس.. وقطاع المعاهد: غلق باب التظلمات 18 أغسطس.. رئيس الجامعة للطلاب: نسعى لتسكين أكبر عدد بالمدن مقابل 1.5 جنيه يوميا.. واحذروا من "أنصار العلمانية"

قطاع المعاهد الأزهرية: هدوء باليوم الأول من امتحانات الدور الثانى بالثانوية

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

التأهيل التربوي




لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: أين سينما 30 يونيو؟

خالد صلاح يكتب: أين سينما 30 يونيو؟

جماهير إنجلترا تؤكد صحة ركلة جزاء محمد صلاح ضد كريستال بالاس

جماهير إنجلترا تؤكد صحة ركلة جزاء محمد صلاح ضد كريستال بالاس

المشاهير يشاركون الجماهير احتفالات العيد "إلكترونيا".. يوسف الشريف يدعو للفرحة.. يارا والعيد على الحلوين.. فارس كرم يتمنى السلام.. دعوات "شناوى" الأهلى للشعب.. ومسئول بريطانى يعتبر تجمع الحج أروع التجمعات

المشاهير يشاركون الجماهير احتفالات العيد "إلكترونيا".. يوسف الشريف يدعو للفرحة.. يارا والعيد على الحلوين.. فارس كرم يتمنى السلام.. دعوات "شناوى" الأهلى للشعب.. ومسئول بريطانى يعتبر تجمع الحج أروع التجمعات

الجاليات المصرية فى الخارج تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة.. الجمعيات الأهلية المصرية بالنمسا تفتح أبوابها للصلاة وتوزع الهدايا على الأطفال.. والمسلمون فى ألمانيا يحتفلون بالمساجد الكبرى فى العاصمة برلين

الجاليات المصرية فى الخارج تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة.. الجمعيات الأهلية المصرية بالنمسا تفتح أبوابها للصلاة وتوزع الهدايا على الأطفال.. والمسلمون فى ألمانيا يحتفلون بالمساجد الكبرى فى العاصمة برلين

شاهد.. وليد أزارو بطل المواجهة الأخيرة بين الأهلى ووادى دجلة

شاهد.. وليد أزارو بطل المواجهة الأخيرة بين الأهلى ووادى دجلة

الراهب فلتاؤوس المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس يعانى "غرغرينا بالساق"

الراهب فلتاؤوس المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس يعانى "غرغرينا بالساق"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة