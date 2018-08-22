قطاع المعاهد الأزهرية يعلن إضافة فئات جديدة لبرنامج التأهيل التربوى

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه وفى إطار دعم العاملين بالأزهر من المدرسين فقد خاطب رئيس القطاع الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن إضافة فئات جديدة للبرتوكول المشترك بين الأكاديمية وقطاع المعاهد الأزهرية لبرنامج التأهيل التربوى، وذلك لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من العاملين بالأزهر.

والفئات الجديدة المضافة للبرتوكول هي: • المعلمون المساعدون المتعاقدون أو المعينون فى وظيفة أخصائى تدريس ثالث من الحاصلين على مؤهلات عليا غير تربوية، الإخصائيون (الاجتماعى – النفسى – التكنولوجي) وأخصائى صحافة وإعلام وأمناء المكتبات، الشاغلون لوظيفة تعليمية بعد العمل بقانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته بوظيفة مدرس مادة ثالث.