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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:49 م
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فيديو وصور.. إنهاء إصلاح عطل الصرف بشارعى بورسعيد والسلخانة بشبين القناطر

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:25 م
فيديو وصور.. إنهاء إصلاح عطل الصرف بشارعى بورسعيد والسلخانة بشبين القناطر إصلاح عطل الصرف الصحى بشارعي بورسعيد والسلخانة،
القليوبية ــ إبراهيم سالم
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واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة شبين القناطر إصلاح أعطال الصرف الصحى بشارعي بورسعيد والسلخانة، بناء على توجيهات اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، ومحمد حسينى عبدالرحمن رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، تحت إشراف حمدي سلامة نائب رئيس المدينة، فى ثانى أيام عيد الأضحى، حيث تم إزالة ورفع جميع المياه، وجاري المتابعة وتمشيط الشوارع برفع أى قمامة أو مخلفات وصيانة أى عطل صرف صحى.
 
وأكد حمدى سلامة، نائب رئيس مدينة شبين القناطر، أن الأعطال بخط الصرف الصحى جاءت نتيجة أعمال الذبح التى تتم بمنطقة السلخانة وتسرب بعض أجزاء الذبيحة إلى المصرف، مما أدي إلى ظهور الطفح بالمنطقة من خلال المطابق.
 
وأضاف "سلامة" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم رفع كافة المواد بواسطة العمالة التابعة لمجلس المدينة والوحدة المحلية والنافورى، والعمل على انتهاء كافة الأعطال بخط الصرف الصحى وعودة للعمل بصورة طبيعية مرة أخرى.
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 

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