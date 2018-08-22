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فيديو .. شاهد مرح أطفال المنوفية بمرجيحة زمان فى ثانى أيام العيد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:28 م
فيديو .. شاهد مرح أطفال المنوفية بمرجيحة زمان فى ثانى أيام العيد جانب من الاحتفال
المنوفية - محمود شاكر
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انطلق العشرات من الأطفال للمرح بثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بالعديد من الطرق وسط حالة من الفرحة العارمة، لقضاء ثانى أيام العيد .
 
وفى أحد القرى بمدينة أشمون، والتى شهدت تواجد المرجيحة القديمة والتى كانت عبارة عن مجموعة من العروق الخشبية والأحباب والتى يتواجد بها ألواح خشبية يقوم الأطفال باللعب عليها .
 
 
فقد شهدت تلك المريحة توافد العشرات من الأطفال للعب عليها وسط حالة من الفرحة الشديدة . 
 
فيما فضل البعض الآخر التوجه إلى الحدائق والمتنزهات المختلفة بالمدينة لقضاء وقت الإجازة بعيد الأضحى المبارك. 
 
 

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