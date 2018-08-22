فيديو .. شاهد مرح أطفال المنوفية بمرجيحة زمان فى ثانى أيام العيد

انطلق العشرات من الأطفال للمرح بثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بالعديد من الطرق وسط حالة من الفرحة العارمة، لقضاء ثانى أيام العيد .
وفى أحد القرى بمدينة أشمون، والتى شهدت تواجد المرجيحة القديمة والتى كانت عبارة عن مجموعة من العروق الخشبية والأحباب والتى يتواجد بها ألواح خشبية يقوم الأطفال باللعب عليها .
فقد شهدت تلك المريحة توافد العشرات من الأطفال للعب عليها وسط حالة من الفرحة الشديدة .
فيما فضل البعض الآخر التوجه إلى الحدائق والمتنزهات المختلفة بالمدينة لقضاء وقت الإجازة بعيد الأضحى المبارك.
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