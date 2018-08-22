فيديو .. شاهد مرح أطفال المنوفية بمرجيحة زمان فى ثانى أيام العيد

المنوفية - محمود شاكر

انطلق العشرات من الأطفال للمرح بثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بالعديد من الطرق وسط حالة من الفرحة العارمة، لقضاء ثانى أيام العيد .

وفى أحد القرى بمدينة أشمون، والتى شهدت تواجد المرجيحة القديمة والتى كانت عبارة عن مجموعة من العروق الخشبية والأحباب والتى يتواجد بها ألواح خشبية يقوم الأطفال باللعب عليها .

فقد شهدت تلك المريحة توافد العشرات من الأطفال للعب عليها وسط حالة من الفرحة الشديدة .

فيما فضل البعض الآخر التوجه إلى الحدائق والمتنزهات المختلفة بالمدينة لقضاء وقت الإجازة بعيد الأضحى المبارك.