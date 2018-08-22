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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:58 م
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فرنسا تهنئ عمران خان إثر انتخابه رئيسا لوزراء باكستان

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:10 م
فرنسا تهنئ عمران خان إثر انتخابه رئيسا لوزراء باكستان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ
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وجهت فرنسا التهنئة لعمران خان بطل الكريكيت السابق إثر انتخابه رئيسا للوزراء لجمهورية باكستان الإسلامية، متمنية له النجاح فى الاضطلاع بمسئولياته الجديدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول -فى تصريح اليوم الأربعاء- إن باكستان وفرنسا بينهما روابط صداقة قديمة تسعى باريس لمواصلة تطويرها فى إطار حوار صريح وبناء حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفى 26 يوليو الماضى أعلن السياسى الباكستانى عمران خان فوزه فى الانتخابات البرلمانية، وأدى اليمين الدستورية رئيسا لوزراء باكستان فى 18 أغسطس الجارى.

 

 


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باكستان

سياسة

إيمانويل ماكرون




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