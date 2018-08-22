غرفة عمليات الأقصر: لم نتلق أية شكاوى حتى الآن خلال عيد الأضحى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، ورئيس غرفة العمليات بالمحافظة، أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى خاصة بعدم توافر السلع الغذائية أو الازدحام المرورى، مشيراً إلى وجود استقرار تام فى الأوضاع خلال اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف سكرتير المحافظة – في بيان صحفي - أن غرفة العمليات الرئيسية مستمرة فى عملها طوال أيام عيد الأضحى، وتعمل على مدار 24 ساعة متصلة لمتابعة استمرار تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من مياه، وكهرباء، ومواصلات والخدمات الأمنية، وغيرها من الخدمات الضرورية، وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل مع أى مواقف طارئة خلال فترة العيد.

وأشار اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، إلى أن غرفة العمليات تضم فى عضويتها ممثلى كافة المديريات الخدمية بالمحافظة، والغرفة على اتصال بكافة غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز.