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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:14 م
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ضبط 363 هارب من أحكام قضائية وفحص 46 شقة مفروشة بالقليوبية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:50 م
ضبط 363 هارب من أحكام قضائية وفحص 46 شقة مفروشة بالقليوبية حبس
كتب نيفين طه
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تمكنت مباحث القليوبية،من ضبط 363محكوم  عليهم خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط الي الشارع القليوبي.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ،إخطارا بضبط 363 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 1350،وحكم 407 جزئي 60 حكم  مستأنف و4 جناية، وتحصيل 765جنية غرامات وتحرير123مخالفة  كما تم فحص 46 شقه مفروشة ، و146من قاطنيها، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم .

 

 

 


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