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ضبط 3 عاطلين بـ450 قرصًا مخدرًا وكمية من الحشيش فى الخانكة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:34 م
ضبط 3 عاطلين بـ450 قرصًا مخدرًا وكمية من الحشيش فى الخانكة اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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تمكنت مباحث مركز شرطة الخانكة، من القبض على 3 أشخاص يستقلون مركبة توك توك، ويصطحبون كلبًا فى أحد شوارع الخانكة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من الأقراص المخدرة والحشيش ومبلغ مالى وسلاح نارى، وتم التحفظ على الكلب والمضبوطات والمتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، مفادها أنه اثناء تفقده الحالة الأمنية، بدائرة المركز، تلاحظ للقوة سير مركبة توك توك بدون لوحات معدنية، وعند اقتراب القوات منهم حاولا الفرار وتم ضبطهم ، وتم ضبط مركبة التوك توك ويستقلها كل من" السيد م "22 سنة، نجار مسلح و" حسن. ح " 15 سنة، سائق و" نادر. م"   16 سنة سائق توك توك، و جمعيهم مقيمين دائرة المركز. 

 

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على فرد خرطوش و 450 قرص من مخدر الأبتربل وقطعتين من الحشيش ومبلغ 960 جنيه، وتبين ان التوك توك قيادة وملك الثالث.

 

وبمواجهتم أعترفوا بحيازتهم للمواد المخدره بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة وأن الكلب ملك أحدهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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