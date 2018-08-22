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ضبط كمية من السجق والكبدة منتهية الصلاحية بثلاجة لحفظ المجمدات بقليوب

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:54 م
ضبط كمية من السجق والكبدة منتهية الصلاحية بثلاجة لحفظ المجمدات بقليوب حملة تموينية -صورة أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، كمية من السجون والكبدة منتهية الصلاحية، بثلاجة لحفظ المجمدات بدائرة قسم قليوب، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 
كانت قد وردت معلومات لإدارة  شرطة التموين بالقليوبية، مفادها قيام المدعو". ا" صاحب ثلاجة لحفظ المجمدات، دائرة قسم قليـــــــوب ، بحيازتة سلع لحوم وكبدة ودواجن يقوم بعرضها للجمهور منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.
 
حيث يقوم بتغير تواريخ صلاحية جديدة تدل على صلاحيتها للاستخدام واعادت بيعها للمواطنين والمحلات التجارية مما يعدغشا تجاريا وتدليسا وضررا على الصحه العامه للمواطنيين. 
 
وقامت حملة تموينية بالاشتراك مع لجنه من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية استهدفت الثلاجة محل التحريات حيث تم ضبط " 45 كجم " كبدة و أوراك رومى وسجق".
 
ورد تقرير الطب البيطرى يتضمن أن تلك الكمية بها تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والقوام وغير صالحة للاستخدام الادمى والحيوانى وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 
 

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