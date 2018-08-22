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ضبط عامل خردة حول منزله لورشة تصنيع للأسلحة النارية فى المطرية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:30 م
ضبط عامل خردة حول منزله لورشة تصنيع للأسلحة النارية فى المطرية المتهم وامامه المضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، فى القبض على "محمد إ ج" 42 سنة، عامل خردة، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية، ويتخذ من شقة مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ومن خلال إستهدافه بمأمورية بقوة أمنية من رجال مباحث القسم، تم ضبطه أثناء تواجده داخل الشقة سكنه، وعثر بداخلها على فرد خرطوش عيار 12 مم، كباس خرطوش عيار 12 مم، 14 هيكل جانبي لفرد خرطوش، 10 مقابض فرد خرطوش، 12 ماسورة فرد، 7 إبرة ضرب نار، 2 ياى فرد، 11 سوسته صغيرة الحجم، 18 سوسته كبيرة الحجم، 2 بيت النار، 19 قطعه حديدية، لفة سوسته زمبة حديد، ماكينة لحام، صاروخ، 6 اسطوانات صاروخ، منشار حديدى، 4 صفيحة منشار، 3 زرادية، 2 مفك، مفتاح انجليزي، 5 زنب،           2 مقص حدادي، 2 مبرد، منجلة صغيرة، 2 شاكوش، فرخ سنفره.

 

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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