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صور.. وزارة الزراعة تعلن تصدير 9 خيول عربية إلى ألمانيا

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:41 ص
صور.. وزارة الزراعة تعلن تصدير 9 خيول عربية إلى ألمانيا أحد الخيول العربية أثناء تصديرهم إلى ألمانيا
كتب عز النوبى
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أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه تم تصدير 9 خيول عربية جديدة ألمانيا  أمس الإثنين، من مطار القاهرة إلى المانيا عبر مطار فرانكفورت، مشيرة إلى أن الخيول التسعة من أحد مزارع إنتاج الخيول العربية الأصيلة.
 
وبالتالى يصل إجمالى صادرات مصر من الخيول المصرية العربية لكل الأغراض سواء خيول الجمال أو الأدب أو السباق إلى 56  حصانا وأن إجراءات تنظيم تصدير الخيول المعمول بها حاليا تحول مصر لأكبر منطقة دولية للاستثمار فى الخيول العربية الأصيلة، فى ظل زيادة الطلب العالمى عليها، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبى بالسماح لمصر باستئناف تصدير الخيول وفقا للضوابط التى اعتمدتها مصر.
 
وأضافت "محرز" فى بيان: "مستمرون فى تصدير الخيول المصرية وفتح أسواق جديدة لكل دول العالم.
 
وفيما يتعلق بإجراءات العمل يوم السفر للخارج، يُصدر الطب البيطرى  الشهادة الصحية النهائية فى اليوم المحدد لسفر الخيول، ويتم نقل الخيول إلى مطار القاهرة الدولى بالعربات المخصصة لذلك، بعد الإفراج عنها، مصحوبة بجواز سفر الخيول والشهادة الصحية النهائية وبوليصة التأمين.
 
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