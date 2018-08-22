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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:29 ص
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صور.. مصرع شخصين إثر اندلاع حريق بأحد المبانى قرب مدينة مومباى الهندية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:39 ص
صور.. مصرع شخصين إثر اندلاع حريق بأحد المبانى قرب مدينة مومباى الهندية جانب من الحريق
أ ش أ
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لقي شخصان مصرعهما ، صباح اليوم /الأربعاء/، إثر اندلاع حريق في الطابق الـ12 من مبنى (برج الكريستال) في منطقة باريل المجاورة لمدينة مومباي الهندية.

أحد ضحايا الحادث
أحد ضحايا الحادث

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية، على موقعها الإلكتروني اليوم، أن فرق الإغاثة تقوم بعمليات لإنقاذ بعض الأشخاص المحاصرين داخل المبنى.

الذعر يهيمن على وجوه أطفال بالقرب من المبنى
الذعر يهيمن على وجوه أطفال بالقرب من المبنى
سيارة إسعاف لنقل المصابين
سيارة إسعاف لنقل المصابين
عدد من المواطنين الهنود
عدد من المواطنين الهنود
محاولات انقاذ المواطنين وإطفاء الحريق
محاولات انقاذ المواطنين وإطفاء الحريق
محاولات لإنقاذ المواطنين داخل المبنى
محاولات لإنقاذ المواطنين داخل المبنى
محاولات للسيطرة على الحريق
محاولات للسيطرة على الحريق
مواطنة تحتضن أحد أقاربها بعد إنقاذه من الحريق
مواطنة تحتضن أحد أقاربها بعد إنقاذه من الحريق

 


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