صور.. مدير أمن الجيزة يتفقد الحالة الأمنية خلال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، جولة لتفقد الحالة الأمنية بعدد من الميادين ومحيط حديقة الحيوان، لمتابعة احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، والإطمئنان على هدوء الحالة الأمنية.

وشملت الجولة تفقد الخدمات الأمنية والتشديد على التزام الضباط والأفراد باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتصدى للخارجين عن القانون، واليقظة خلال أداء مهمتهم.

وشارك فى الجولة عدد من القيادات الأمنية على رأسهم اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث.



جولة مدير الأمن



جولة مدير أمن الجيزة بحديقة الحيوانات



جولة مدير أمن الجيزة



مدير الأمن يتفقد الحالة الأمنية



مدير أمن الجيزة



مدير أمن الجيزة مع أحد الجنود



مدير أمن الجيزة يتفقد الكمائن الأمنية



مدير أمن الجيزة يتفقد حديقة الحيوانات