video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. مدير أمن الجيزة يتفقد الحالة الأمنية خلال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:47 م
صور.. مدير أمن الجيزة يتفقد الحالة الأمنية خلال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى مدير أمن الجيزة خلال الجولة التفقدية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

أجرى اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، جولة لتفقد الحالة الأمنية بعدد من الميادين ومحيط حديقة الحيوان، لمتابعة احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، والإطمئنان على هدوء الحالة الأمنية.

وشملت الجولة تفقد الخدمات الأمنية والتشديد على التزام الضباط والأفراد باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتصدى للخارجين عن القانون، واليقظة خلال أداء مهمتهم. 

وشارك فى الجولة عدد من القيادات الأمنية على رأسهم اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث.

 

جولة مدير الامن
جولة مدير الأمن

 

جولة مدير أمن الجيزة بحديقة الحيوانات
جولة مدير أمن الجيزة بحديقة الحيوانات

 

جولة مدير أمن الجيزة
جولة مدير أمن الجيزة

 

مدير الامن يتفقد الحالة الامنية
مدير الأمن يتفقد الحالة الأمنية

 

مدير أمن الجيزة (2)
مدير أمن الجيزة 

 

مدير أمن الجيزة مع أحد الجنود
مدير أمن الجيزة مع أحد الجنود

 

مدير أمن الجيزة يتفقد الكمائن الامنية
مدير أمن الجيزة يتفقد الكمائن الأمنية

 

مدير أمن الجيزة يتفقد حديقة الحيوانات
مدير أمن الجيزة يتفقد حديقة الحيوانات

 

مدير أمن الجيزة
مدير أمن الجيزة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن الجيزة يقدم التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الأضحى

جولة أمنية

جولة تفقدية

عيد الأضحى

احتفالات




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة