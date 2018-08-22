صور.. محافظ الإسماعيلية يطمئن على سير العمل بالمستشفى العام ومستوى الخدمات

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

حرص اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، على القيام بجولة ميدانية رافقه خلالها المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف فؤاد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية والتى تضمنت زيارة المحافظ ومرافقوه من القيادات لمستشفى الإسماعيلية العام، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى والوقوف على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى تقدم للمرضى خلال أيام العيد.

وخلال الجولة قام محافظ الإسماعيلية ومرافقوه بمصاحبة الدكتورة نسرين يوسف، مدير عام إدارة الطب الوقائى والقائم بأعمال وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، والدكتور السيد عبد الجوادة، مدير عام المستشفى وفى حضور جمع كبير من الأطباء والتمريض وأطقم النوبتجيات بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية.

كما تفقد "طاهر" قسم عناية التخدير وعناية الجهاز الهضمى والكلى وقسم الحروق، وذلك للاطمئنان على المرضى نزلاء المستشفى والتأكد من عدم وجود أى شكاوى والوقوف على مستوى الخدمة المؤداة وانتظام حضور الأطباء وأطقم التمريض والنوبتجيات والإداريين وجميع العاملين خلال أيام العيد.

وأشاد المحافظ بما شهده خلال الزيارة من انتظام العمل ومعدلات الآداء بالمستشفى بالرغم أنه يجرى حاليًا العمل على قدم وساق فى تنفيذ مشروع رفع الكفاءة والتطوير الشامل للمستشفى بتكلفة تتجاوز 370 مليون جنيه، وخلال الجولة حرص المحافظ على لقاء المرضى والمواطنيين والاطمئنان منهم على مستوى الخدمة الطبية.



جولة المحافظ داخل مستشفى الإسماعيلية العام



جانب من جولة المحافظ داخل مستشفى الإسماعيلية العام



خلال جولة المحافظ بمستشفى الإسماعيلية العام



محافظ الإسماعيلية يتفقد المستشفى العام



جولة المحافظ داخل مستشفى الإسماعيلية العام