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صور.. مباحث التموين تداهم مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل المغشوشة بالهرم

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:58 م
صور.. مباحث التموين تداهم مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل المغشوشة بالهرم المصنع المضبوط
كتب بهجت أبو ضيف
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داهمت مباحث التموين بالجيزة مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالهرم، وتم ضبط 2 طن ونصف من مواد التصنيع بالإضافة إلى 7464 عبوة جاهزة للبيع،  وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة تفيد إدارة أحد الأشخاص لمصنع غير مرخص لإنتاج مستحضرات التجميل المصنعة من مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي واستخدامه علامات تجارية مسجلة لشركات شهيرة في التوزيع.

وبمداهمة المصنع بمنطقة الهرم، تم القبض على مدير المصنع، وضبط 7464 عبوة من المنتجات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى 2 طن ونصف من المواد المستخدمة في التصنيع، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

المصنع
المصنع

 

المضبوطات
المضبوطات

 

مخلفات المصنع
مخلفات المصنع

 

مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل

 

مصنع المستحضرات
مصنع المستحضرات

 

مصنع مستحضرات التجميل بعد ضبطه
مصنع مستحضرات التجميل بعد ضبطه

 

مصنع مستحضرات التجميل
مصنع مستحضرات التجميل

 

مصنع مستحضرات
مصنع مستحضرات

 


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