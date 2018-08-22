video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .."سوق العيد" بالسويس ينشر البهجة بين أبناء المدينة منذ 150 عاما

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:46 م
صور .."سوق العيد" بالسويس ينشر البهجة بين أبناء المدينة منذ 150 عاما سيارات سوق العيد
السويس- سيد نون
إضافة تعليق

رغم انتشار مدن الملاهي والألعاب الحديثة والنوادي بالسويس التى تفتح أبوابها في العيد، لكن مازال "سوق العيد" بالمحافظة كما يطلق عليه أبناء المدينة الباسلة مستمر منذ أكثر من 150 عاما في تقديم خدماته ولكن مع تواكبه مع العصر بالإمكانيات الجديدة حتي لو كانت بسيطة، لتستطيع في النهاية الأسر الحصول علي قدر من السعادة لأطفالها داخله بأسعار ليس مبالغ بها.

و"سوق العيد" ظل لعشرات الأعوام يقام في منطقة كفر كامل السكنية بحي الأربعين، حتي تم نقله منذ 10 أعوام إلي منطقة الحرفيين بحي فيصل، ويقام فقط في عيد الفطر وعيد الأضحى ويعمل به مواطنون من السويس وأيضا من محافظات أخري طوال فترة العيد.

 

والأسعار في السوق هي في متناول الجميع، ويقصد سوق العيد جميع الأسر مهما كان نوع دخلها، فالبهجة في سوق العيد مختلفة عن أي مكان ولا يوجد أحد من أبناء السويس لا يعرف سوق العيد وله بداخله ذكريات في طفولته مرتبط بها.

 

وقال عبدالله فرج، موظف علي المعاش 65 عاما، "إنني منذ أن كنت طفلا أقوم بالمجيء إلي هنا في سوق العيد وعندما كبرت استمريت في المجيء واليوم أنا مع أحفادي أقوم بزيارة سوق العيد وأحكى لهم قصة "سوق العيد" وكيف جمع السوايسة لسنوات طويلة في كل عيد داخلة وهي عادة أقوم بها خلال زيارته".

 

واشار عبد الله فرج، أنه "توجد عادات في حياتنا نستمر في تنفيذها مهما انتشرت وسائل الترفيه الحديثة، لأن الذكريات في الحياة لا ثمن لها والمهم الحفاظ عليها.

 

أما سمير رجب، موظف بالسويس، فيؤكد أن الأسعار في سوق العيد في متناول الجميع، وفي ظل ارتفاع الأسعار الذي نراه في النوادي والمنتجعات بالسويس فإن سوق العيد هو المتنفس لأصحاب الدخل القليل و"نستطيع داخله أن نحصل علي البهجة لأطفالنا داخله بدون عناء كبير".

 

ويؤكد رمضان حسين، صاحب كشك نيشان البنادق بسوق العيد، "إنني أعمل في السوق منذ 50 عاما قبل ظهور الألعاب الكهربائية الحديثة ومازالت لعبة النيشان مستمرة ويقبل عليها الجميع ولها سر لا يعلمه سوي من يعمل بها ونحافظ عليه، فيما يخص دقة النيشان والتصويب".

 

وتابع رمضان، أن لسوق العيد عند أبناء السويس عشق لأن الجميع منذ الصغر يقوم بزيارته وهو أيضا باب رزق للبسطاء الذين يعملون به.

 

ويكشف صابر السيد بائع اكسسوارات في سوق العيد، "إنني في عيد الفطر وعيد الأضحى من كل عام أقوم بالمجيء من طنطا إلي السويس للعمل في سوق العيد، ونحاول عرض المنتجات بأسعار معقولة حتي نحقق بيعا كثيرا".

 

 

 

 

 

سيارات سوق العيد
سيارات سوق العيد

 

العاب مائية بسوق العيد
العاب مائية بسوق العيد

 

حوض الألعاب المتئية
حوض الألعاب المتئية

 

طبل العيد
طبل العيد

 

اكسسوارات سوق العيد
اكسسوارات سوق العيد

 

لعبه النيشان مستمرة
لعبه النيشان مستمرة

 

العاب سوق العيد
العاب سوق العيد

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ السويس يزور دور الأيتام والمسنين فى أول أيام عيد الأضحى

السويس

محافظة السويس

اخبار السويس

سوق العيد

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة