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صور.. زحام بكورنيش النيل فى مدينة بنها مساء ثاني أيام العيد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:37 م
صور.. زحام بكورنيش النيل فى مدينة بنها مساء ثاني أيام العيد
القليوبية-نيفين طه
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شهد كورنيش النيل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية إزدحاما شديدا فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.
 
حيث توافد المئات من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لقضاء ثانى ايام عيد الفطر المبارك ، واصطحب الأهالى أطفالهم للعب، وركوب الملاهى والجلوس على كورنيش النيل،  وحرص الشباب على الذهاب لدور السينما لمشاهدة افلام العيد مع الاصدقاء.
 
وقالت نجوى العشيرى رئيس مدينة بنها أنه يوجد تكثييف لحملات النظافة لرفع جميع المخلفات فى أيام العيد، وإزالة القمامة من الشوارع وتنظيف شوارع المدينة، خلال أيام العيد.
 

 


 


 


 

 


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