صور.. رفع كفاءة دار مسنين بورفؤاد وافتتاح أعمال التطوير بالعيد القومى لبور سعيد

بورسعيد - السيد فلاح

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رفع كفاءة وتطوير دار مسنين مدينة بورفؤاد وافتتاح أعمال تطويرها في احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها محافظ بورسعيد اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم التهنئة لنزلاء الدار بهذه المناسبة، معربًا عن سعادته لوجوده فى هذا اليوم بين المسنين فى لمسة وفاء وتقدير تجاه الأباء والأمهات الذين أدوا رسالتهم في الحياة علي الوجه الأكمل.

وأكد "محافظ بورسعيد"، أنه سيتم إعادة تنمية دار المسنين بشكل جمالى يليق بنزلاء الدار عرفانا بالجميل على ما قدموه خلال أداء رسالتهم فى الحياة وما بذلوه من جهد فى تربية ورعاية أولادهم.

كما قام المحافظ بالمرور علي دار مسنين بورسعيد، لتقديم التهنئة لنزلاء الدار، ووجه بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وتقديم أفضل خدمة والعمل علي تلبية أي مطالب لهم، موكدا بأن ذلك يعد أقل شيء يمكن تقديمة للنزلاء.

ومن جانبهم، أعرب نزلاء الدار عن امتنانهم وسعادتهم بزيارة المحافظ اللواء عادل الغضبان والتى تعتبر عادة يحرص عليها المحافظ فى كل المناسبات والأعياد، مؤكدين أن هذه الزيارة تمثل لهم شيئا كبيرا، وتدعم شعورهم بأن هناك اهتمام كبير من المحافظة بهم.

كما زار المحافظ جمعية تحسين الصحة بحي المناخ، وإلتقى الأطفال الأيتام لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم فى مثل هذه المناسبات السعيدة، وحرص المحافظ على مداعبتهم وإلتقاط الصور التذكارية معهم، مؤكدا لهم أنه معهم فى كل وقت حتى تحقيق طموحهم وأمنيتهم فى حياتهم المستقبلية وطالب المحافظ الأطفال بالتفوق في الدراسة ووضع هدف أمام أعينهم للوصول إليه، موكدًا أن جميع مطالب الأطفال مجابة علي الفور.

كما قرر المحافظ تنظيم رحلة اليوم لجميع نزلاء دار الأيتام إلي أحد الأماكن الترفيهية السياحية لقضاء يوم كامل والاستمتاع به.

المحافظ يقبل رأس احد المسنات

المحافظ يصافح احدى المسنات

الغضبان داخل درا المسنين

محافظ بورسعيد مع المسنين

المحافظ يصافح احدى المسنات بالدار

محافظ بورسعيد يداعب الاطفال

المحافظ يلتقط الصور التذكاريه مع الايتام

المحافظ يجلس مع الاطفال الايتام