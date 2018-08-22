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صور.. رئيس "مياه القناة" يتابع محطات "الجباليات وفيصل والأربعين" بالسويس

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:49 م
صور.. رئيس "مياه القناة" يتابع محطات "الجباليات وفيصل والأربعين" بالسويس جانب من الجولة التفقدية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
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أجرى المهندس جمال الحسيني، القائم بأعمال رئيس مياه القناة، جولة ميدانية بقطاع السويس تضمنت المرور على محطة الجباليات، والتأكد من إنها بحالة جيدة كما قام بالمرور ومتابعة ما تم تركيبه من الأغطية بمناطق فيصل وعتاقة والأربعين فى محافظة السويس.
 
وأكد "الحسيني" على ضرورة الانتهاء من تغطية باقى البلاعات مباشرة واثنى على ما تم تركيبة وقام بجولة تفقدية لمحطة الأربعين والت أكد من إنها تعمل بصورة طبيعية ولا توجد أى مشاكل بالمناطق التى تخدمها تلك المحطة وتفقد شوارع وميادين المحافظة للت أكد من عدم وجود أى مشاكل مياه صرف صحى، أو أى مياه متراكمة فى الشوارع ووجه بضرورة المتابعة على مدار الساعة خلال أيام العيد.
 
رافقه خلال الجولة المهندسة عاليا جمال مير عام التشغيل وأحمد طنطاوى رئيس شبكات السويس وأشرف محمود رومية مدير إدارة السلامة والصحة المهنية كما وجه بسرعة التحرك فى حالة وجود أى إشارة أو بلاغ بوجود أى مشكلة عن طريق فريق الطوارئ والخط الساخن بقطاع السويس، وقام المهندس حمدى عبد الله، عضو مجلس إدارة "مياه القناة" عقب الزيارة بالإشراف على صيانة محطة الأربعين بالسويس خلال فترة العيد.
 
مياه القناة تتأكد من سلامة محطات الجباليات وفيصل والأربعين بالسويس (1)مياه القناة تتأكد من سلامة محطات الجباليات وفيصل والأربعين بالسويس (3)مياه القناة تتأكد من سلامة محطات الجباليات وفيصل والأربعين بالسويس (9)
 

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