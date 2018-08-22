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صور.. توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات فى ثانى أيام عيد الأضحى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:19 م
صور.. توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات فى ثانى أيام عيد الأضحى توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات
أسيوط ـ محمود عجمى
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واصل مئات الأهالي بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، توافدهم على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك لقضاء فرحة العيد برفقة أطفالهم وأسرهم وسط جو من البهجة والسعادة، فيما حرص الشباب والأطفال علي ركوب السيارات الكهربائية والمراجيح.

فيما انتشرت الأجهزة الأمنية بمحيط الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات والميادين للتصدي لظاهرة التحرش أثناء احتفالات المواطنين بعيد الأضحي أو تعكير صفو الاحتفالات .

وكانت محافظة أسيوط قد أعلنت عن تجهيز كافة الحدائق والمتنزهات والعبارات النهرية بالمحافظة، لفتحها أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأصدر المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، تعليماته لكل الوحدات المحلية بإلغاء إجازات رؤساء المدن والأحياء ومسئولي الحدائق وشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الاحتفالات ونظافة الشوارع والميادين أولاً بأول؛ مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع الصحة لتوفير سيارات الإسعاف الطائر بجوار الحدائق العامة والمتنزهات لتكون على استعداد تام لنقل أى حالات إلى المستشفيات القريبة.

توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات (1)
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات 
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات (2)
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات 
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات (3)
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات 
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات (4)
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات 
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات (5)
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات 
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات (6)
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات 
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات (7)
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات 
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات (8)
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات 
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات (9)
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات 
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات (10)
توافد أهالى أسيوط على الحدائق والمتنزهات 

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