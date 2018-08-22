صور.. المرور ينشر الخدمات والحملات لرصد المخالفين على الطرق خلال العيد

كتب عبد الرحمن سيد

ققامت الإدارة العامة للمرور، بشن حملاته المرورية على الطرق السريعة خلال قضاء عيد الأضحى المبارك، وتردد المواطنين على المدن الساحلية لقضاء الإجازة برئاسة اللواء عصام شادى، مدير الإدارة العامة للمرور، الذى أمر بالتواجد المرورى الفعّال والجدى وتسيير الحركة المرورية، وحسن معاملة المواطنين مثل حملات الرادار للالتزام بالسرعات المقررة قانونا على الطرق للحد من الحوادث.

كما يتم شن حملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة والكشف عن صلاحية الاطارات والسيارة كما تم الدفع بسيارات الاغاثة المرورية لمواجهة اي اعطال علي الطرق والدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية والأقوال الأمنية علي مدار 24 ساعة.

كما تم الدفع بالقوات النظامية والبحثية علي المواقف، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم، وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة لتأمين رحلات المواطنين خلال عطلة أيام العيد بالكامل.



جانب من الحملة



حملة مرورية على الطرق السريعة