video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. اللحمة الضانى والفتة المصرى تجمع المصريين على مائدة العيد فى ألمانيا

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:06 م
صور.. اللحمة الضانى والفتة المصرى تجمع المصريين على مائدة العيد فى ألمانيا اللحم الضانى والفتة المصرى ببيت العائلة ببرلين
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

على طريقتهم الخاصة احتفل المصريون بالعاصمة الألمانية برلين بعيد الأضحى المبارك، بموائد الفتة المصرية واللحمة الضانى، التى جمعت المصريين فى بيت العائلة المصرية ببرلين.

وقال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، إن بيت العائلة المصرية فى ألمانيا احتفل احتفالا خاصا بعيد الأضحى المبارك، وذلك بفتح أبوابه من الصباح الباكر خلال أول وثانى أيام العيد لاستقبال المصريين.
 
وأكد علاء ثابت، أن المسلمين فى ألمانيا يقيمون احتفالات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتظهر هذه الاحتفالات جليا فى المساجد الكبرى فى العاصمة برلين وغيرها من المدن الألمانية الكبرى.
 
وأضاف علاء ثابت أن الزيارات الأسرية هى أهم ما يميز زيارات العيد، حيث أن العديد من أبناء الجالية الإسلامية والمصرية أصبح لديهم أسر كبيرة متفرعة فيحرص الأبناء باصطحاب الأحفاد وزيارة الأجداد أو التجمع لدى الأجداد، وكأنهم يعيدون مفهوم البيت الكبير فى أوطانهم الجديدة.
 
 
39760780_2123515611302648_8043437721986793472_n
 
تجمعات المصريين بألمانيا 
 
39808044_2123515334636009_6422368007636385792_n (1)
 
اللحمة الضانى وتجمعات المصريين ببيت العائلة ببرلين
 
 
 
39876158_2123515457969330_1853833349538250752_n
 
أطباق الفتة واللحمة فى انتظار المصريين ببرلين
 

39952082_2123515374636005_3799291846287425536_n
 
أطباق الفتة واللحمة 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العيد فرحة وأجمل فرحة.. متنزهات أمريكا تتزين والبالونات تملأ الشوارع.. أبناء الجالية المصرية: العيد بيجمعنا مسلمين ومسيحيين.. ويؤكدون: اللمة والصلاة فى الحدائق سمات العيد بالولايات المتحدة

برلين

عيد الاضحى

العيد

اللحمه الضانى

اللحمه




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة