صور.. اللحمة الضانى والفتة المصرى تجمع المصريين على مائدة العيد فى ألمانيا

كتب محمود راغب

على طريقتهم الخاصة احتفل المصريون بالعاصمة الألمانية برلين بعيد الأضحى المبارك، بموائد الفتة المصرية واللحمة الضانى، التى جمعت المصريين فى بيت العائلة المصرية ببرلين.

وقال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، إن بيت العائلة المصرية فى ألمانيا احتفل احتفالا خاصا بعيد الأضحى المبارك، وذلك بفتح أبوابه من الصباح الباكر خلال أول وثانى أيام العيد لاستقبال المصريين.

وأكد علاء ثابت، أن المسلمين فى ألمانيا يقيمون احتفالات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتظهر هذه الاحتفالات جليا فى المساجد الكبرى فى العاصمة برلين وغيرها من المدن الألمانية الكبرى.

وأضاف علاء ثابت أن الزيارات الأسرية هى أهم ما يميز زيارات العيد، حيث أن العديد من أبناء الجالية الإسلامية والمصرية أصبح لديهم أسر كبيرة متفرعة فيحرص الأبناء باصطحاب الأحفاد وزيارة الأجداد أو التجمع لدى الأجداد، وكأنهم يعيدون مفهوم البيت الكبير فى أوطانهم الجديدة.