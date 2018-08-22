صور .. الشواطئ المجانية كامل العدد بالأسكندرية وإيرادات القلعة 59 ألف جنيه

الإسكندرية جاكلين منير

قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية، أن شواطئ الأسكندرية قد شهدت إقبالا كبيرا فى أول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن نسبة الإشغالات على الشواطئ جاءت بنسبة 100% أى كامل العدد على الشواطئ المجانية ونسبة من 70 إلى 80% على الشواطئ المميزة والسياحية، مؤكدا أن الإدارة قد قامت بشن حملات تفتيشية اليوم على الشواطئ للتأكد من إلتزام المستأجرين بالأسعار وعدم استغلال المصطافين، والتأكد من توافر الخدمات المطلوبة .

ومن جهه أخرى صرح محمد متولى مدير منطقة الاثار الإسلامية بالأسكندرية، أن قلعة قايتباى قد حققت إيرادات اليوم بلغت 59 ألف جنيه، وذلك فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وبلغ عدد الزائرين 4320 زائر و 150 زائر أجنبي، بإجمالى إيرادات 59 آلاف و 292 جنيه.















