video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. الشواطئ المجانية كامل العدد بالأسكندرية وإيرادات القلعة 59 ألف جنيه

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:52 م
صور .. الشواطئ المجانية كامل العدد بالأسكندرية وإيرادات القلعة 59 ألف جنيه
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

قال اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية، أن شواطئ الأسكندرية قد شهدت إقبالا كبيرا فى أول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن نسبة الإشغالات على الشواطئ جاءت بنسبة 100% أى كامل العدد على الشواطئ المجانية ونسبة من 70 إلى 80% على الشواطئ المميزة والسياحية، مؤكدا أن الإدارة قد قامت بشن حملات تفتيشية اليوم على الشواطئ للتأكد من إلتزام المستأجرين بالأسعار وعدم استغلال المصطافين، والتأكد من توافر الخدمات المطلوبة .

ومن جهه أخرى صرح محمد متولى مدير منطقة الاثار الإسلامية بالأسكندرية، أن قلعة قايتباى قد حققت إيرادات اليوم بلغت 59 ألف جنيه، وذلك فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وبلغ عدد الزائرين 4320 زائر و 150 زائر أجنبي، بإجمالى إيرادات 59 آلاف و 292 جنيه.

1
 
2
 

 

3
 

 

4
 

 

5
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قلعة قايتباى تستقبل 4 آلاف زائر فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

شواطئ الاسكندرية




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة