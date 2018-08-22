صور.. احتفالات المسلمين فى الهند وباكستان بعيد الأضحى المبارك

رويترز

احتفل الملايين من المسلمين فى الهند وباكستان بعيد الأضحى المبارك ، حيث تجمع المواطنون فى ساحات المساجد الكبرى مثل الجامع فى دلهى بالهند و ملعب كراتشى فى باكستان بحسب صور نشرتها وكالة رويترز .

والتى اظهرت توافد الاطفال والكبار لأداء الصلاة والتقاط الصور السيلفى ، بالإضافة الى صور مظاهر احتفال الاطفال فى الميادين ، والسيطرة على الابقار والجاموس اثناء قيام المواطنين بالذبح .



صلاة عيد الأضحى في مسجد جامع (المسجد الكبير) في دلهي



أسرة تأخذ صورة سيلفى أثناء حضور صلاة عيد الأضحى



أطفال يحتضنون المجوهرات التقليدية خلال احتفال عيد الأضحى



رجل يسيطر على بقرة للذبح احتفالاً بعيد الأضحى



السكان يحضرون صلاة عيد الأضحى في مسجد في روالبندى



فتاة مع والدها تسير أمام الماعز بعد ذبح ذبيحة في الاحتفال بعيد الأضحى



رجال يسيطرون على بقرة للذبح احتفالاً بعيد الأضحى



رجال يسيطرون على جاموس للذبح احتفالاً بعيد الأضحى



السكان يحضرون صلاة عيد الأضحى في ملعب في بيشاور



صلاة عيد الأضحى في ملعب في كراتشي بباكستان



صلاة عيد الأضحى في المسجد