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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:40 م
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صور.. احتفالات المسلمين فى الهند وباكستان بعيد الأضحى المبارك

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:13 ص
صور.. احتفالات المسلمين فى الهند وباكستان بعيد الأضحى المبارك اطفال الهند يحتفلون بعيد الاضحى
رويترز
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احتفل الملايين من المسلمين فى الهند وباكستان بعيد الأضحى المبارك ، حيث تجمع المواطنون فى ساحات المساجد الكبرى مثل الجامع فى دلهى بالهند و ملعب كراتشى فى باكستان بحسب صور نشرتها وكالة رويترز .

والتى اظهرت توافد الاطفال والكبار لأداء الصلاة والتقاط الصور السيلفى ، بالإضافة الى صور مظاهر احتفال الاطفال فى الميادين ، والسيطرة على الابقار والجاموس اثناء قيام المواطنين بالذبح .  

صلاة عيد الأضحى في مسجد جامع (المسجد الكبير) في دلهي
صلاة عيد الأضحى في مسجد جامع (المسجد الكبير) في دلهي

 

أسرة تأخذ صورة سيلفى أثناء حضور صلاة عيد الأضحى
أسرة تأخذ صورة سيلفى أثناء حضور صلاة عيد الأضحى

 

أطفال يحتضنون المجوهرات التقليدية خلال احتفال عيد الأضحى
أطفال يحتضنون المجوهرات التقليدية خلال احتفال عيد الأضحى

 

رجل يسيطر على بقرة للذبح احتفالاً بعيد الأضحى
رجل يسيطر على بقرة للذبح احتفالاً بعيد الأضحى

 

السكان يحضرون صلاة عيد الأضحى في مسجد في روالبندى
السكان يحضرون صلاة عيد الأضحى في مسجد في روالبندى

 

 
 
فتاة مع والدها تسير أمام الماعز بعد ذبح ذبيحة في الاحتفال بعيد الأضحى
فتاة مع والدها تسير أمام الماعز بعد ذبح ذبيحة في الاحتفال بعيد الأضحى

 

رجال يسيطرون على بقرة للذبح احتفالاً بعيد الأضحى
رجال يسيطرون على بقرة للذبح احتفالاً بعيد الأضحى

 

رجال يسيطرون على جاموس للذبح احتفالاً بعيد الأضحى
رجال يسيطرون على جاموس للذبح احتفالاً بعيد الأضحى

 

السكان يحضرون صلاة عيد الأضحى في ملعب في بيشاور
السكان يحضرون صلاة عيد الأضحى في ملعب في بيشاور

 

صلاة عيد الأضحى في ملعب في كراتشي بباكستان
صلاة عيد الأضحى في ملعب في كراتشي بباكستان

 

صلاة عيد الأضحى في المسجد
صلاة عيد الأضحى في المسجد

 

السكان يحضرون صلاة عيد الأضحى في ملعب في بيشاور
السكان يحضرون صلاة عيد الأضحى في ملعب في بيشاور

 

 


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