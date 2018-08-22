صور.. إقبال كبير على قلعة قايتباى فى ثانى أيام العيد

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت قلعة قايتباى بالإسكندرية إقبالا كبيرا من المواطنين لزيارة الأثر الإسلامى العظيم والتنزه فى ساحة القلعة فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وصرح محمد متولى مدير منطقة الآثار الإسلامية بالإسكندرية، قد حققت أعلى نسبة إيرادات وأكبر عدد زائرين ببن جميع المناطق والمتاحف بالإسكندرية، مشيرا فى تصريحات صحفية إلى أن قيمة إيرادات اليوم الأول قد بلغت 31 ألف جنيه، وبلغ عدد الزائرين المصريين 2563 زائرا، و85 زائرا أجنبيا.



إقبال كبير على قلعة قايتباى



إقبال كبير على قلعة قايتباى



إقبال كبير على قلعة قايتباى



إقبال كبير على قلعة قايتباى



إقبال كبير على قلعة قايتباى