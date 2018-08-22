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صور.. إقبال كبير على الرحلات النيلية وحديقة الحيوان والمتنزهات بكفر الشيخ

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:14 م
صور.. إقبال كبير على الرحلات النيلية وحديقة الحيوان والمتنزهات بكفر الشيخ جانب من إقبال المواطنين
كفر الشيخ – محمد سليمان
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توافد الأهالي على حدائق مدن محافظة كفر الشيخ، خاصة حديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة صنعاء بكفر الشيخ، وحديقة العائلات بفوه، وعدد من الحدائق التي أُعدت لاستقبال المواطنين لقضاء  ثاني أيام عيد الأضحى، واصطحب الأهالي الأطعمة من الفسيخ والرنجة والبصل لتناولها بالحديقة، وتوجه الأطفال للأماكن المخصصة لهم داخل الحدائق لممارسة هواياتهم واللعب.

وفضل عدد من الأسر والشباب التوجه في رحلات نيليلة قبل تناولهم الفسيخ والرنجة والبصل الوجبة المفضلة للأسر في ثاني أيام عيد الأضحى، كما توافد على مدينة دسوق عدد كبير من قرى محافظة البحيرة للتنزه، وقضاء وقت ممتع بالرحالات النيلية، بالإضافة لزيارة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

قال اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه يتابع تواجد الأهالي بالحدائق المتعددة بدسوق، وتأمين شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري لشواطئ النيل، وكذلك المراكب التي تقوم بالرحلات النيلية ،لزوار المدينة طوال فترة الاحتفال بعيد الأضحى، كما أن غرفة العمليات بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق تتلقى أي شكاوى  طوال 24 ساعة خلال الاحتفال بالعيد، والعمل على حلها فوراً وعلى وجه الخصوص الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتقديم الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة بجميع شوارع المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لمركز دسوق ورفع المخلفات من الحدائق والمنتزهات وشواطئ النيل أولا بأول .

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن هناك لجانا لمراقبة الأسعار ومداومة الرقابة الصحية على محلات الأسماك المملحة والجزارة، كما تم مضاعفة حصة الدقيق خلال هذا اليوم، وفتح نقاط إسعاف بجميع أنحاء المدنية وعلى وجه الخصوص بالشوارع التي يتكدس فيها الزوار وجميع الحدائق وشواطئ النيل.

وقالت الدكتورة هند عبد المنعم، طبيبة بيطيرية بحديقة الحيوان بكفر الشيخ، إنها تحرص وزميلاتها على التواجد مبكرا للمتابعة المستمرة للحيوانات بالحديقة، ومتابعة العمال، وتوفير الأدوية البيطرية والإشراف على إطعام الحيوانات، ومقاومة ارتفاع درجة الحرارة بالأساليب العلمية، وتوعية الأطفال والمتواجدين لعدم إذاء الحيوانات. 

وأضافت الدكتورة مى الجندى، طبيبة بيطرية بحديقة الحيوان، "تتعدد أعمالنا أيام عطلة عيد الأضحى بتأمين الحيوانات، وتوعية الجماهير وتوفير الطعام لهم، ومعالجة الحيوانات المجهدة".

ومن جانبه، قال أحمد الشيتاني مدير عام حديقة صنعاء، إنه تم تطوير المطبخ والمطعم وشراء المعدات اللازمة وتطوير الحديقة ومدها بالمقاعد والمناضد الحديثة وإنشاء ملاهى للأطفال على مساحة حوالى 1000 متر لتستمتع الأسرة بقضاء أوقات سعيدة ليلًا ونهارا وبأسعار مقبولة، بالإضافة إلى تطوير حمام السباحة والشلالات وزيادة عدد المنافذ بالحديقة، وتطوير وتوسعة المنافذ القديمة، لتلبية احتياجات الزوار، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، كما تنتشر الحملات المكثفة للنظافة بشوارع وميادين ومتنزهات المحافظة بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك.

1-اقبال على حديقه الحيوان بكفر الشيخ
إقبال على حديقة الحيوان بكفر الشيخ
2-جانب من إقبال المواطنين
جانب من إقبال المواطنين
3-متابعة من الطيبات البيطريات
متابعة من الطبيبات البيطريات
4-الرحلات النيلية بدسوق
الرحلات النيلية بدسوق
5- توافد الاطفال على حديقة الحيوانات
جمل بحديقة الحيوانات

 


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