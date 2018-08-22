صور.. إزالة ٤ مقاهٍ وكافتيريا للمخالفين بالكورنيش الشرقى

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه تم إزالة ٤ مقاه وكافتيريا وعدد من الاشغالات والتعديات لمخالفين بالكورنيش الشرقى، خلال الحملة التى قادها المحاسب كمال شلبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع شرطة المرافق ومسئولى الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق للكورنيش، وفى استجابة لشكاوى المواطنين المترددين على الكورنيش للاستمتاع بأوقاتهم.

وأوضح "عبد المنعم" فى بيان له، أن تلك المقاهى الإشغالات التى تمت إزالتها كانت تعوق حركة المواطنين على الكورنيش الذى يعد متنفسا للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك ثلاث كافيتريات مرخصة مقامة على امتداد الكورنيش لتوفير الخدمات للمواطنين.

وأضاف المحاسب كمال شلبى السكرتير العام المساعد للمحافظة أنه سيتم إزالة أي عشوائيات تشوه منظر النيل، ونجحت الحملة فى إزالة الإشغالات، حيث قام الأهالى والمتعدين بجمع أغراضهم ومتعلقات المقاهى والكافتيريات، فيما قامت أجهزة المحافظة بالتعاون مع شرطة المرافق بإعادة رفع كفاءة المكان.

ووجه المحافظ شرطة المرافق باستمرار حملات الإزالة لأى إشغالات موجودة بالكورنيش الشرقى، والحفاظ على المظهر الحضارى له وعدم السماح بتواجد أى مقاهى عشوائية .

حملات الازالة

مقاهى على الكونيش



حملات الازالة