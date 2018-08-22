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سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة ثانى أيام عيد الأضحى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:09 ص
سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة ثانى أيام عيد الأضحى القاهرة خالية من المشاه وسيولة للسيارات
كتب - تامر البطريقى
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رصدت عدسات اليوم السابع خلال جولتها بشوارع العاصمة، والمناطق والطرق الحيوية بمحافظتى القاهرة والجيزة فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حالة من الهدوء والسيولة المرورية، وانسياب لحركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

49658-شوارع-القاهرة-خالية-(9)
49658-شوارع-القاهرة-خالية-(9)
 

وشهد ميدان التحرير ووسط العاصمة  انتظام حركة سير السيارات بكافة المداخل المؤدية للميدان، وكذا سيولة مرورية  بمناطق كورنيش النيل، فى كلا الاتجاهات انطلاقا من محيط ماسبيروا وصولا إلى المعادي، عبر مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السير أعلى محاور الجيزة بشوارع " الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق".

 

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