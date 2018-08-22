video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 22-8-2018 فى مصر

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:00 م
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 22-8-2018 فى مصر العملة السعودية - الريال
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء، 22-8-2018، بالتزامن مع أجازة عيد الأضحى المبارك وتوقف التعاملات المصرفية بالبنوك، وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الريال السعودى، كالتالى:

 

الريال السعودى
الريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"
 

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر صرف الريال السعودى اليوم
سعر صرف الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

4.73  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليوم
سعر الريال السعودى اليوم

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 21-8-2018 فى مصر

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 20-8-2018 فى مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 19-8-2018 فى مصر

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

اخبار الاقتصاد

الريال السعودى




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة